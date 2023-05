Značajka koja se neće zlorabiti

Problem nije u tome što su chatbotovi glupi, već u tome što nisu dovoljno glupi. I nije u tome što su naivni, jer ne primjećuju ironiju, već u tome što nisu dovoljno naivni. Prava opasnost dakle nije u tome što će ljudi pomiješati chatbot sa stvarnom osobom, već u tome da će se zbog komunikacije s chatbotovima stvarni ljudi svesti na njih – prestat će prepoznavati nijanse i ironiju i izgovarat će samo ono što chatbotovi mogu razumijeti… Ne radi se samo o tome da je knez Miškin iz “Idiota” F. M. Dostojevskog naivni durak. Zbog svoje posebne vrste gluposti Miškin je nesvjestan svog pogubnog utjecaja na druge. On je osoba koja doslovno govori kao chatbot. Njegova dobrota je u tome što, poput chatbota, reagira na izazove bez ironije, on nudi floskule bez preispitivanja, Miškin sve razumije doslovno i oslanja se na mentalne formule, a ne na autentično formirane ideje. Zato novi chetbotovi izvrsno pristaju novim ideolozima cijelog spektra, od Woke probuđenih ljevičara do uspavanih MAGA desničara. Peščanik