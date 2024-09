Pasivne kuće koje gube tlo pod nogama

Uboga stvorenja je ekranizacija istoimenog romana iz 1992. škotskog pisca Alasdaira Graya kojeg su kritike nazvale “veličanstveno žustar, smiješan, prljav i pametan“. Vizualni identitet filma je priča za sebe – kao jedan predivan san, i zaslužuje da se doživi na velikom ekranu. Ona najškakljivija, a ujedno i najbitnija stvar oko ovog filma bila je da se knjiga prema kojoj je sniman film vjerno prenese na filmsko platno. To osim priče o feminizmu znači i mnogo golotinje i seksa kojom izvorni materijal obiluje. Kao što to inače biva, ovdje seks i golotinja nisu samo zato da jednostavno postoje, već su integralni dio priče i putovanja glavnog lika gdje time upoznaje sebe i svijet koji ju okružuje. Ni Stone niti Lanthimos nisu željeli iznevjeriti književnog lika Belle Baxter te se ona i na filmu uputila na jedno emotivno i seksualno putovanje ka emancipaciji. Kino film, Ravno do dna