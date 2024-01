Počela Oscar sezona

“Po mojim gledalačkim, ali i kritičarskim standardima svaki je Allenov film poput komada pice: i kad je loš, zapravo je probavljiv, čak i dobar i u njemu ću, makar u delovima, uživati. Tako sam uživao u delovima one konstrukcije zvane Blue Jasmin, pre svega u glumi Cate Blanchett, i u delovima one kostimirane reciklaže zvane Magic in the Moonlight, iako sam se zabrinuo da je jedan od autora koje smatram izuzetnom bitnim definitivno ostao bez inspiracije i počeo da stvara na silu. Ovogodišnji Irrational Man bolji je film od Allenova prethodna dva i neće biti samo brojka u njegovoj dugoj karijeri”, izvještava naš Marko Stojiljković sa Sarajevo Film Festivala. Monitor