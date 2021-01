Mama, sve sam znao, internet je kriv...

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava smatra da se iz gradskog budžeta previše novca izdvaja za studente pa im je početkom listopada ukinuo sufinanciranje prijevoza do osječkih fakulteta. Objasnio je kako grad već daje stipendije u iznosu od 500 do 1.000 kuna, što uz troškove prijevoza dostiže iznos od 2.000 do 2.500 kuna za svakog od 140 studenata. “Za što? Da studiraju. To je po meni jedan loš mentalni sklop koji od mladih ljudi, od kojih se očekuje da najviše daju društvu, zapravo radi invalide jer ih je naučio da primaju”, objašnjava Penava. Novosti