Zanimljivo mi je koliko nas je na neki način to sve [pandemija] promijenilo. Osjećam to. Mislim na taj strah od blizine drugog čovjeka koji postaje potencijalni neprijatelj, nevjerojatno – kaže Mira Furlan u intervjuu za RTV i dodaje da se ljudi više ne boje samo ljudi druge boje kože, spola i seksualne orijentacije, već svakoga. Svakako imam taj osjećaj da je došao kraj jednog svijeta koji smo znali. Trump? – Ne zaslužuje da se o njemu uopće govori. To je greška svih nas, cijelog svijeta, što mu dajemo ono što mu treba. Ljudi se bave njegovim tvitovima, a zapravo se mnogo gore stvari odvijaju iza kulisa, ludilu nema kraja.