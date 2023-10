Više salatice, a manje meseka i ok si

Prva saznanja o dobrobiti autofagiji potječu iz 60-ih godina prošlog stoljeća. Eksperiment s dvije skupine laboratorijskih miševa otkrio je kako je skupina koja je imala isti ritam hranjenja ujedno pokazivala i manju vitalnost i otpornost od druge skupine – one koja je istu količinu hrane jela s intervalnim postom. Japanski biolog Yoshinori Ohsumi krajem 80-ih godina prošlog stoljeća počeo je istraživanje procesa autofagije, a vrhunac priznanja za njegovo istraživanje stigao je s Nobelovom nagradom za medicinu 2016. godine. Osnovni preduvjet za pojačavanje djelovanja autofagije u organizmu jest intervalni post, odnosno određeno vrijeme kada u organizam ne unosimo hranu – kako bi on počeo trošiti svoje zalihe. Minimalni period koji je potreban za pojačavanje djelovanja autofagije je 12 sati. 12 sati bez hrane zvuči dugo ali kad se u to uračuna 7 ili 8, a kod nekih i 9 sati sna, onda je to u praksi lako izvedivo. Mixer