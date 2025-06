Nema ništa na brzinu

Naime, znanstvenici su prvi put ikada uspješno upotrijebili terapiju matičnim stanicama potrebnima da preokrenu dijabetes ovog tipa kod žena. Ovo postignuće hvaljeno je kao veliko medicinsko otkriće, budući da nudi potencijalni lijek za bolest koja se do sada mogla samo kontrolirati, ali ne i izliječiti. Osobe s dijabetesom tipa 1 moraju svaki dan primati injekcije inzulina ili koristiti inzulinske pumpe kako bi kontrolirale razinu šećera u krvi. Usprkos tim tretmanima, upravljanje bolešću može biti teško, a pacijenti se često suočavaju s poteškoćama tijekom cijelog života. Upravo zato je ova nova terapija matičnim stanicama izazvala toliko uzbuđenja i nade da je napokon pronađeno trajno rješenje. Otkriće je vjerojatno nadmašilo očekivanja i samih znanstvenika, koji su sada slavodobitno objavili da su ove stanice zaista počele regulirati razinu šećera u krvi i to nakon dva i pol mjeseca. S obzirom na to da navedeni pacijenti više nisu imali potrebu za svakodnevnim injekcijama inzulinom, ovo otkriće smatra se potencijalnim lijekom. tportal