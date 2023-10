Vikend je najbolji za letenje

Razni su čimbenici koji utječu na cijene aviokarata, a prema online putničkoj agenciji Expedia dan u tjednu kada se rezervira može uštedjeti mnogo novca. Ako želite rezervirati međunarodni let koji polazi iz Njemačke, trebate to učiniti u nedjelju. Tada su putnici od siječanja do kolovoza kartu plaćali u prosjeku 20 posto manje nego primjerice u petak ili četvrtak. Ostalim danima je također skuplje, samo je subotom cijena rezervacije niža. Iako je nedjelja preporučen dan za kupnju karata, nije i za samo putovanje. Najjeftiniji je let – petkom. Revija HAK