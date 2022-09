Ugasi me, zar ne vidiš da gorim

Institut njemačkog gospodarstva prenosi da trenutno vlada manjak od 200.000 njegovatelja i njegovateljica. Ta brojka će s vremenom dosegnuti pola milijuna. Njemačka klinike i starački domovi postaju sve kreativniji kada je riječ o vrbovanju osoblja iz inozemstva, pogotovo iz Vijetnama, s Balkana ili iz Južne Amerike. Neke ponude uključuju: let u Njemačku, tečaj jezika i novac za dobivanje dokumenata, zatim jedan let godišnje kući, a tu su i bicikl i laptop… Unatoč tome, radno mjesto ostaje prazno i do 240 dana. Christine Vogler 33 godine radi kao medicinska sestra. Ona je direktorica Berlinske škole za njegovatelje i Berlinskog obrazovnog kampa za zdravstvena zanimanja, od prošle godine i predsjednica Njemačkog vijeća njegovatelja. Na pitanje zašto u Njemačku dolazi premalo njegovatelja, odgovara: “Njemačka nije atraktivna lokacija za njegovatelje, i to se pročulo u svijetu. Imamo komplicirani jezik i loše uvjete rada, imamo najviše bolničkih kreveta, a najlošiji raspored osoblja.” Deutsche Welle