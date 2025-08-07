Ako mogu oni na grani, možemo i mi na kauču

“Zaposlenici u Googleu, čitao sam, imaju prostoriju gdje mogu časkom odrijemati u za to specijalno načinjenim naslonjačima. Ipak, mene taj Google naročito ne zadivljuje, pet para za njihovu razvikanu čovječnost ja ne bih dao. Pravi je pižolot kad si kod kuće, u svojoj postelji ili na kauču, nije to za korporacijske nevoljnike. Radno vrijeme od devet do pet, za početak, samo je po sebi podmukao i okrutan zločin protiv dostojanstva osobe. Uzimaju vam cijeli dan, ali cilj im je zapravo oteti vam privatnost”, piše Ante Tomić za Slobodnu o pižolotu i korporacijskoj kulturi.