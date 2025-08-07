Istraživanje otkriva: orangutani koriste dnevni drijemež za nadoknadu noćnog sna - Monitor.hr
Ako mogu oni na grani, možemo i mi na kauču

Istraživanje otkriva: orangutani koriste dnevni drijemež za nadoknadu noćnog sna

Divlji orangutani u Sumatri često ubacuju dnevne drijemeže kako bi nadoknadili manjak sna, pogotovo nakon noći ispunjenih društvenim aktivnostima (čitaj: seksom i tulumima na granama). Studija sa Sveučilišta u Zürichu potvrđuje da ovi “power napovi” služe kao biološki reset. Ni ljudi nisu drukčiji – kratki drijemeži pomažu kogniciji i zdravlju, a nekad su spavali i segmentirano. Umjesto da ih osuđujemo, trebali bismo ih prihvatiti – jer ako je dovoljno dobro za orangutana, dovoljno je i za vaš open-space ured. Igor Berecki za Bug


Slične vijesti

29.09.2023. (07:00)

Malo za ubit oko

Kratki popodnevni san je dobar za mozak i srce

Znanstvenici sa Sveučilišta Republike Urugvaj i University College London analizirali su podatke 378.932 osoba iz britanske biobanke u dobi od 40 do 69 godina. I utvrdili da čak postoji genetska predodređenost za sklonost popodnevnom spavanju. Postoje tri grupe ljudi za koje je drijemanje tijekom dana posebno važno: ljudi koji vrlo rano ustaju, oni koji pate od nesanice ili oni kojima je zbog genetske predodređenosti jednostavno potrebno više sna. Drijemež se također dovodi u vezu s pretilošću, ali podnevno spavanje ne mora biti krivo za loše zdravlje. Prema jednoj švicarskoj studiji, povremeno drijemanje tijekom dana je dobro za srce. Dakle, jednom do dva puta tjedno, a ne svaki dan. DW

25.03.2015. (22:09)

Ubijem oko da poštedim ljude

Tomić: Radno vrijeme od devet do pet je zločin protiv dostojanstva

“Zaposlenici u Googleu, čitao sam, imaju prostoriju gdje mogu časkom odrijemati u za to specijalno načinjenim naslonjačima. Ipak, mene taj Google naročito ne zadivljuje, pet para za njihovu razvikanu čovječnost ja ne bih dao. Pravi je pižolot kad si kod kuće, u svojoj postelji ili na kauču, nije to za korporacijske nevoljnike. Radno vrijeme od devet do pet, za početak, samo je po sebi podmukao i okrutan zločin protiv dostojanstva osobe. Uzimaju vam cijeli dan, ali cilj im je zapravo oteti vam privatnost”, piše Ante Tomić za Slobodnu o pižolotu i korporacijskoj kulturi.