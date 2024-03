Balans je ključ

Sa više od stotinjak startupova koji se upravo pokreću, Hrvatska posljednjih godina postaje prava regionalna Silicijska dolina. Iskustvo, kako kaže predsjednica Cro Start up udruge Hajdi Ćenan – dokazuje da je Hrvatska idealna zemlja za pokretanje vlastitog biznisa. Hajdi je danas suvlasnica uspješnog Start up projekta ‘Airt’ s kojim se našla na popisu 100 najboljih STEM poduzetnika Hrvatske. Hrvatska, kaže (ne samo ona), ne zaostaje u korištenju tehnologije te da ima velik broj visokotehnoloških startupova koji razvijaju globalno relevantna rješenja. U našoj su se zemlji tako do sada razvile kompanije koje proizvode bespilotne letjelice, robote s umjetnom inteligencijom, ali i prvi hrvatski satelit koji će poslati u svemir. HRT