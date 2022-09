Sve što je lijepo kratko traje

IT stručnjak Lucijan Carić izjavio je da bi mu za objavu države o razlozima služenja gmail domenom trebao tumač te postavlja pitanje stručnosti arhitekata Centra dijeljenih usluga i novca koji je uložen u taj projekt. “Osim toga, ako kao država nemate mogućnosti uspostaviti snažnu komunikacijsku mrežu na terenu u izvanrednim situacijama, ili to koordinirati s komercijalnim ponuđačima usluga, postavlja se pitanje čemu uopće služite i zašto ubirete novac građana. Telekomunikacije su temelj moderne civilizacije i glavni alat u odgovoru na krize i prirodne i druge katastrofe. Vidjeli smo da su pojedinci ili mali timovi u dan ili dva postavili aplikacije za pomoć potresom pogođenom području, a država koja je stotine milijuna uložila u veliki državni ‘oblak’ otvara besplatnu Gmail adresu. Pa to je scenarij iz stripa Alan Ford”, zgroženo komentira Carić. Index