Tako mu bog pomogao

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu na korak je do podizanja tužbe protiv Grada Splita zbog vlasništva zemljišta u Park šumi Marjan. Država provodi upis vlasništva u zemljišne knjige, no gradonačelnik Splita, Andro Krstulović Opara, to ne dopušta. Kvadrat stana na tom području košta 5.000 eura. Posebna zanimljivost je da supruge aktualnog gradonačelnika i bivšeg gradonačelnika Željka Keruma imaju suvlasničke udjele parcela na tom području, o čemu piše Jutarnji…