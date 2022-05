Bit će hrane, ali ne baš jeftine

Našim je tijelima jako teško izvući nešto korisno iz zrna pšenice, no kad se pšenica fermentacijom preradi u pivo ili mljevenjem pretvori u brašno, od nje možete napraviti hranu bogatu kalorijama. Tehnike poput soljenja i pasterizacije čine hranu sigurnijom i dugotrajnijom. To je omogućilo ljudima da putuju dulje i prežive hladne zime i razdoblja gladi. To sve činimo i danas, no uz dodatke koji su često samo kozmetički i nemaju nikakvu hranjivu vrijednost. Jutarnji, BBC…