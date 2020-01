Prešli Hrvatski ocean

Tragikomično loši hrvatski vozači autobusa priuštili su putnicima jedno prozaično iskustvo o lošim radnicima – dakle, u ponedjeljak u 4.30 sati autobus Croatia Busa krenuo je iz Splita autocestom prema Zagrebu kamo je trebao doći u 9.40. No, kod Posedarja su morali sići s državne ceste zbog bure. Tu vozači skreću na Jadransku magistralu prema Karlobagu, iako je i ondje cesta bila zatvorena, dolaze pred Svetu Mariju Magdalenu gdje se okreću natrag. Ovim se putem voze sve do Skradina, na 90 km od polazne stanice Split, da bi vozači ondje nadošli i skrenuli za Zagreb, kamo su došli oko 14 sati. Inače, let avionom iz Dubrovnika za Philadelphiju traje devet i pol sati. 24 sata…