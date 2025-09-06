A nasušno ih trebamo

Obožavatelji Sherlocka Holmesa dobro znaju da je slavni fikcionalni detektiv, unatoč svojoj genijalnosti, do rješenja zagonetki vrlo često dolazio zahvaljujući nekoj usputnoj i ponekad besmislenoj primjedbi svog vjernog pratitelja doktora Watsona. Trebaju li geniji nekoga tko će potaknuti njihovu kreativnost? Je li riječ samo o literarnom konstruktu i kakva je točno uloga pomoćnika u stvarnome životu odlučili su istražiti australski znanstvenici na primjeru odnosa kreativnog osoblja i njihovih asistenata. Odnos između ‘katalizatora’ i ‘kreativaca’ ima pozitivnu korelaciju u smislu doprinosa kreativnoj izvedbi kreativaca. Isto tako, utvrđeno je da je taj učinak bolji ako je pomoćnik snažno privatno vezan za genija, ako dolazi iz istog društvenog kruga, te ako je i sam pomoćnik kreativna osoba. Tportal