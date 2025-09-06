A nasušno ih trebamo
Izgleda da su s pojavom interneta nestali i – novi genijalci
Unatoč masovnom obrazovanju i internetu koji je svima otvorio vrata znanja, čini se da živimo u eri oskudice genija. Povjesničari i teoretičari poput Spenglera upozoravali su na pad kreativnih veličina, a današnja istraživanja ukazuju na ključnu ulogu tutorstva u formiranju intelektualnih velikana. Nekad dostupno samo aristokraciji, osobno podučavanje razvijalo je genijalnost od rane dobi, dok današnji masovni školski sustav djecu izolira od velikih umova. Rezultat: umjesto novog Einsteina – hrpa YouTube tutorijala i osjećaj da smo kolektivno zakasnili na vlastito zlatno doba. Index, The Intrinsic Perspective