A nasušno ih trebamo

Izgleda da su s pojavom interneta nestali i – novi genijalci

Unatoč masovnom obrazovanju i internetu koji je svima otvorio vrata znanja, čini se da živimo u eri oskudice genija. Povjesničari i teoretičari poput Spenglera upozoravali su na pad kreativnih veličina, a današnja istraživanja ukazuju na ključnu ulogu tutorstva u formiranju intelektualnih velikana. Nekad dostupno samo aristokraciji, osobno podučavanje razvijalo je genijalnost od rane dobi, dok današnji masovni školski sustav djecu izolira od velikih umova. Rezultat: umjesto novog Einsteina – hrpa YouTube tutorijala i osjećaj da smo kolektivno zakasnili na vlastito zlatno doba. Index, The Intrinsic Perspective


