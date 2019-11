Dođi da se igramo

National Geographic povodom Majčinog dana ima fascinantan članak o grubim životinjskim majkama. Majke tuljanice hrane svoje mladunce otprilike 12 dana, dok se ne ugoje do oko 35 kg (kad se rode imaju oko 10), i onda ih ostavljaju same. Mladunci tad još ne znaju plivati, što znači da moraju preživjeti period gladi, prijetnji predatora i utapanja. 20 do 30 posto svake generacije mladunaca ne preživi, a oni koji prežive prenose snažnu krvnu liniju na sljedeću generaciju.