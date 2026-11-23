Perfluoralkilne i polifluoroalkilne tvari, poznate i kao PFAS, često se nazivaju “vječnim kemikalijama”, na temelju znanstvene ideje da se te otrovne tvari koje izazivaju rak nikada neće razgraditi u prirodi. Međutim, kao dio nove studije, skupina znanstvenika otkrila je novu metodu koja navodno može ukloniti PFAS s raznih mjesta u prirodi, čime se uništavaju te opasne kemikalije. Oktriveno je da je mješavina natrijevog hidroksida, kemikalije koja se koristi u lužini, i organskog otapala zvanog dimetil sulfoksid učinkovita u razgradnji velike podskupine PFAS. Nakon nekoliko dana postupka, smjesa čak može reducirati sve nusprodukte fluora u bezopasne molekule. Green