Nevidljivi sustanari
Izvješće UN-a i WHO-a: Kemikalije iz svakodnevnih proizvoda globalna su prijetnja zdravlju koja stoji više od bilijun dolara godišnje
Novo izvješće UNEP-a i WHO-a upozorava da su endokrini disruptori – kemikalije poput bisfenola, ftalata i parabena prisutne u plastici, kozmetici, odjeći i igračkama – rastuća globalna prijetnja zdravlju i okolišu s godišnjim troškom većim od bilijun dolara. Analiza tisuća studija potvrđuje njihovu snažnu povezanost s neurološkim poremećajima i reproduktivnim problemima, ali i sve jasniju vezu s dijabetesom tipa 2 te astmom. Stručnjaci naglašavaju da su te tvari štetne već u iznimno malim koncentracijama, a postojeći propisi su nedostatni, zbog čega pozivaju na hitno ograničavanje proizvodnje plastike i zabranu najopasnijih kemikalija. tportal