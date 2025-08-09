Kućne kemikalije: Nevidljiva prijetnja ili samo loše odgojeni pomagači?
Kad čep postane neprijatelj, a kemikalije iz ormarića – potencijalne tempirane bombe
Nenad Raos iz osobnog iskustva s neotvorivom bocom solne kiseline prelazi na širu temu kemikalija u kućanstvu, nadahnut člankom kemičarki s FKIT-a. Izdvaja opasne sastojke sredstava za čišćenje, uključujući etanol, metanal i etilen oksid. Statistike iz SAD-a otkrivaju više od 13.000 slučajeva trovanja 2018., od čega su djeca najčešće žrtve. Usporedba s prometnim nesrećama pokazuje da su ceste statistički opasnije, ali autor poziva na racionalan oprez, a ne kemofobiju. Zaključak: kemikalije nisu neprijatelji, nego saveznici – ako ih znamo kontrolirati. Bug