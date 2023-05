Brandon Bryant, bivši zaposlenik američke vojske koji je upravljao ispaljivanjem bespilotnih letjelica na Afganistan i Irak, ogorčen je zbog toga što je dron kojeg je ispalio ubio malo dijete. Kad je na ekranu vidio maleni lik, nadređeni su mu rekli kako je riječ o psu, no on u to ne vjeruje. Njegov nadređeni nije pokazao ni najmanje žaljenje. Smrti civila redovno se zataškavaju, kaže Bryant. BBC