Zemlje pozitivci i zemlje negativci

Novi film o tajnom agentu 007 snimat će se u Dubrovniku. Zvat će se Shatterhand, a Daniel Craig bi se u njemu navodno trebao suprotstaviti slijepom negativcu. Film je baziran na trileru Never Dream Of Dying Raymonda Bensona, koji je također autor drugih James Bond nastavaka Tomorrow Never Dies, Die Another Day i The World is Not Enough. Index, Mirror