Ako ti isključe internet, kao da su ti odsjekli ruku
Je li digitalni svijet stvaran? Možda nije materijalno, ali društveno je, s vrlo stvarnim posljedicama
Digitalni svijet, iako nema materijalnu stvarnost, ima stvarnu fenomenološku, društvenu i pragmatičku realnost. Digitalne transakcije, komunikacija i djelovanje proizvode konkretne fizičke posljedice – od isporuke robe do ekonomskih učinaka. Pozivajući se na Baudrillarda, Searlea i Merleau-Pontyja, tekst Netokracije objašnjava digitalno kao simulaciju koja je postala dio stvarnosti, društveno dogovorenu činjenicu i proširenje ljudskog djelovanja. Digitalni svijet nije manje stvaran, već drugačije stvaran.