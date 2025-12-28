Da se ne dogodi scenarij kao u Terminatoru
Beč vodi digitalni humanizam u gradskim službama
Beč primjenjuje digitalni humanizam, pristup koji tehnologiju stavlja u službu građana, smanjuje nejednakosti i gradi povjerenje u institucije. Grad ulaže u transparentne sustave, digitalni suverenitet i edukaciju kadrova, a Centar za digitalni humanizam istražuje društvene i demokratske posljedice tehnologije. Digitalizacija se prilagođava građanima, uključuje starije, migrante i osobe s invaliditetom, te nadograđuje postojeće, stabilne javne usluge. Cilj nije broj aplikacija, nego da sustavi jednostavno rade. Netokracija