Da se ne dogodi scenarij kao u Terminatoru

Taman kad se pomislilo da je internet vječno spremište svih informacija, ubrzano se nagriza veliki dio sadržaja. Značajan dio iz prošlog desetljeća već je nestao, a bojazan je da će 2025. biti kritična pa se novinari, autori i fotografi pozivaju da sami čuvaju svoje radove za buduće generacije. Fenomen digitalnog propadanja proteže se preko različitih internetskih platformi, gdje približno 23% stranica sadrži barem jednu neispravnu poveznicu, neovisno o količini prometa na stranici. Vladine stranice također nisu imune na ovaj problem – 21% vladinih stranica ima neispravne poveznice, pri čemu su lokalne i gradske vladine stranice posebno podložne ovom problemu. Digitalno propadanje događa se iz različitih razloga, uključujući gašenje stranica i web-sjedišta, promjene URL-ova i nestanak cijelih domena. Posljedice ovog propadanja su dalekosežne i utječu na povijesne zapise, akademska istraživanja i javni pristup informacijama. Ovaj trend prijeti stvaranjem “povijesnih pustinja”, gdje cijeli narativi i kulturni fenomeni riskiraju biti zaboravljeni ili pogrešno predstavljeni. Bug