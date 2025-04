Tip tvita, burza poludi, etika na bolovanju

Ograničenja putovanja te dodatni uvjeti za one koji se tijekom pandemije odlučuju krenuti izvan zemlje podrazumijevaju PCR test. Neke zemlje poput Hrvatske priznaju i antigenski brzi test pa ljudi putuju i dalje, no promatra li se to iz vizure jedne četveročlane obitelji, riječ je o visokoj cifri s obzirom na cijelu PCR testa od 70 do iznad 100 eura. U Njemačkoj testiranje provodi u većini slučajeva jedan od laboratorija tvrtke Synlab koja je na koroni ove godine utržila 620 milijuna eura svojom širokom lepezom prozivoda među kojima se nalazi i “testna lizalica” kojom testiraju mališane. Toliko su zaradili da su izašli na burzu. Francuski Eurofins Scientifics utržio je 1,6 milijardi eura samo u prvom kvartalu. Deutsche Welle