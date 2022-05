Da mi je biti morski pas...

“Prošli sam tjedan proveo u španjolskom Buñolu, i tamo sam doživio svojevrsno otkriće: konačno sam shvatio o čemu punica govori kad kaže da su Dalmatinci posebni – nazovimo to mediteranskim mentalitetom. No dok bih ranije neprestano uspoređivao po čemu su Španjolci različiti od Amerikanaca, sad sam samo razmišljao o tome po čemu su različiti od Dalmatiniaca: iako su Dalmacija i Valencija u mnogo čemu slične, u usporedbi s Valencijom, Dalmacija funkcionira kao Njemačka”, piše američki zet za The Voice of Croatia.