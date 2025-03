Kako do kuće na moru bez bankrota (i živčanog sloma)

Najskuplji stanovi su u Splitu. Cijena četvornog metra kreće se od 3 do 8 tisuća eura. S tim da se npr. na Bačvicama “penthouse” prodaje i do 11 tisuća eura po četvornom metru. 2019. cijene su bile od 4 i pol do 5 i pol tisuća eura. Za stan od 50 četvornih metara u Splitu treba izdvojiti od 180 do 300.000 eura. U Zagrebu se cijene četvornog metra kreću od dvije i pol do 5 tisuća eura, no ima i onih koji se prodaju i po 8 tisuća eura. Prosječno, stan od 50 m2 može se naći po cijeni od 180 do 300.000 eura. Stanovi na rivi u Makarskoj prodaju se za 4400 eura po kvadratu, nebitno je što nije riječ o novogradnji. Tko ima dobru kupovnu moć, on se ne cjenka, već stan kupuje odmah, a tu je riječ uglavnom o strancima – Mađarima, Rusima, Ukrajincima i Slovacima. Makarani baš i ne kupuju stanove, već više Hercegovci, i to iz Gruda i Širokog Brijega. U Brelima se kupuju urbane vile čija je cijena po kvadratu 4000 eura, dok kvadrat kuće u Tučepima, u prvom redu do mora, košta 5000 eura. Poslovni/Jutarnji