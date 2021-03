Irena Žilić na novom albumu Haze i dalje najviše podsjeća na neku sanjiviju, lagano opijenu Norah Jones, a najveći joj je neprijatelj kompetentnost. Naime, pjesme zvuče toliko spremno za slušateljsku upotrebu da ih je teško ne doživjeti kao plod određene vrste kalkulacije. Uvodna The Moon zvuči kao rani Portishead zalutao u americana vode, a X uzima poletnu strukturu Radioheadove There, There pretvarajući je u nešto izravnije i daleko manje cinično”, piše Karlo Rafaneli za Lake note.