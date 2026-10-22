Tko radi, boji se gladi
Jeftini radnici, preplaćeni kreveti: Kako je država uskratiila stambena prava stranim radnicima
Tržište nekretnina u Hrvatskoj bilježi drastičan rast cijena (102% od 2010.), dok se strani radnici iz trećih zemalja suočavaju s ekstremnom stambenom i radnom nesigurnošću. Iako čine ključnu radnu snagu, zakonodavni okvir i Zakon o priuštivom stanovanju diskriminatorno uvode hrvatsko državljanstvo kao preduvjet za javne stambene programe. Smještaj radnika uglavnom je prepušten poslodavcima i agencijama, što krov nad glavom izravno veže uz zaposlenje. To stvara ovisnost i rizik od brzog izbacivanja u slučaju gubitka posla. U privatnom najmu radnici se susreću s visokim cijenama (200–300 € po krevetu), rasnom diskriminacijom i nehumanim, prenapučenim uvjetima. Novi državni pravilnici i minimalni standardi smještaja puni su iznimki, a mehanizmi inspekcije i nadzora praktički ne funkcioniraju. Rješavanje ovog problema prebačeno je na lokalne jedinice, no strani radnici i dalje ostaju sustavno isključeni iz stambenih politika. H-alter