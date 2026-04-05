Nekome nužno zlo, nekome prilika

Parkirno mjesto: Od komunalne potrebe do isplative investicije

Cijene garaža u Hrvatskoj rastu brže od cijena stanova zbog kroničnog nedostatka parkirnih mjesta. U Zagrebu, Splitu i Rijeci garaže se prodaju za nevjerojatnih 40.000 do 115.000 eura, dok se mjesečni najam kreće oko 250 eura. Glavni uzroci su urbanističko nasljeđe (manjak mjesta u starim naseljima), sve veći broj automobila te visoki troškovi gradnje novih objekata s punjačima za električna vozila. Stručnjaci ističu da su garaže postale “top biznis” s minimalnim održavanjem, dok rješenje u obliku javnih garaža koči spora administracija i nedostatak prostora. tportal


09.08.2025. (17:00)

Da auto ima u čemu uživati dok si ti na plaži

Neobični oglas: Prodaju garažu s pogledom na more i Opatiju, cifra je paprena

Netko u Rijeci prodaje garažu za 110 tisuća eura. U oglasu je nekretnina navedena kao suteren koji je, doduše, u vlasničkom listu upisan kao garažni prostor. Nekretnina ima 106 m2, odnosno 79 m2, prema koeficijentu za garažu. Pritom, napominju prodavatelji, ima “pogled na more i Opatiju”, što bi – valjda – trebalo objasniti cijenu. Na Hausu se zabavljaju oglasima.

02.05.2024. (12:00)

Cijena parkinga

Kupili garažu u centru Zagrebu za cijenu dvosobnog stana u Zaprešiću

To se čini suludo, ali s obzirom na potražnju koja je trenutačno za ovakvom prestižnom lokacijom visoka, naravno da i cijena ide gore. Ljudi koji kupuju, ne mogu reći da ne pitaju za cijenu, ali manje gledaju nego netko drugi, kaže za RTL vlasnik jedne agencije za nekretnine. Parkiranje i nedostatak parkirališnih mjesta već dulje je vrijeme jedan od gorućih problema u većim gradovima. Sve je to posljedica urbanističkog kaosa, kažu u Društvu arhitekata. U posljednjih 50 godina upravlja se gradovima bez ikakvog plana, a posljedice sada dolaze na naplatu.

28.02.2024. (18:00)

Natrag u garažu, bejbe!

Tomaševićevo rješenje za prometni kaos: Centar Zagreba dobiva novu garažu s 800 mjesta, na tri etaže

Grad Zagreb pokreće važan prometni projekt javne garaže na lokaciji ispod srednjoškolskog igrališta u Klaićevoj kojim će se riješiti dugogodišnji problem nedostatka parkirališnih mjesta u tom dijelu grada, priopćili su iz Grada, nadodavši kako se o njemu priča zadnjih 20 godina, ali bez realizacije. Garaža će biti izgrađena ispod sadašnjega srednjoškolskog igrališta, a po njenom dovršetku samo igralište bit će osuvremenjeno novim sadržajima. Na igralištu će biti osigurani sportski tereni za atletske discipline, atletska kružna staza i drugi sadržaji. Idući tjedan kreće postupak javne nabave. N1

25.11.2016. (08:54)

Garažni obrti

U ruskim garažama ima svega – osim automobila

Procjenjuje se kako čak 40% radno sposobnog stanovništva u Rusiji spada u “garažnike” – kako u Rusiji zovu radionice na crno smještene u garažama. Tamo se može naći svako zaposlenje, ne samo automehaničar, krojač ili soboslikar, ima i dizajnera namještaja, zubara, ugađača klavira, te čak i odvjetnika koji svoj ured imaju u garaži. Deutsche Welle

11.03.2016. (00:40)

Gradsko vijeće mu je odbilo dozvolu za garažna vrata, a on je zaobišao zakon na ovaj genijalan način!