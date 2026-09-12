Novi zakon o najmu konačno miri neplatiše, panične stanodavce i paprene stanarine - Monitor.hr
Subota (22:00)

Podstanarstvo više nije ekstremni sport

Novi zakon o najmu konačno miri neplatiše, panične stanodavce i paprene stanarine

Novi zakon o najmu stanova, koji bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja, donosi pravila igre za sve koji muku muče s podstanarima ili stanodavcima. Ključne novosti uključuju obveznu solemnizaciju ugovora kod javnog bilježnika za lakše ovrhe, ograničenje poskupljenja najamnine jednom godišnje prema indeksu DZS-a te osiguranje preko Agencije za radnička tražbina. Stanodavci dobivaju lakši raskid ugovora i sigurnost naplate, dok se najmoprimci štite od divljanja cijena i samovolje. HRT


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  • 2,3 milijuna stambenih jedinica
  • 231.000 koristi se za kratkoročni najam
  • 595.000 stambenih jedinica je prazno
  • 132.000 stambenih jedinica za obavljanje djelatnosti.

Na Savjetima i Zgradonačelniku ističu da je pitanje koliko je stanova u najmu u sivoj zoni, no neće spekulirati. No, zabrinjava da je broj stanova porastao, i to za 6,5 posto, dok je broj nastanjenih stanova pao za 4,2 posto. Pitanje je hoće li najavljene promjene Stambene politike unijeti neki pomak.

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