Podstanarstvo više nije ekstremni sport
Novi zakon o najmu konačno miri neplatiše, panične stanodavce i paprene stanarine
Novi zakon o najmu stanova, koji bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja, donosi pravila igre za sve koji muku muče s podstanarima ili stanodavcima. Ključne novosti uključuju obveznu solemnizaciju ugovora kod javnog bilježnika za lakše ovrhe, ograničenje poskupljenja najamnine jednom godišnje prema indeksu DZS-a te osiguranje preko Agencije za radnička tražbina. Stanodavci dobivaju lakši raskid ugovora i sigurnost naplate, dok se najmoprimci štite od divljanja cijena i samovolje. HRT