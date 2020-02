Zidao kako mu se kaže

Mada je Sinčić izgubio na relevantnosti u hrvatskoj politici u Otvorenom je rekao nešto senzacionalno (od 37:51): Čitajući imovinsku karticu gospodina Jelenića nisam mogao ne vidjeti jednu nevjerojatnu činjenicu… No, najprije kronologija – ožujak 2018. pristupa udruzi, nakon toga 4. mjesec imenovan je glavnog državnog odvjetnika, 5. mjesec izlaze prva pisma iz afere Borg. U isto vrijeme Dražen Jelenić je vlasnik 6,74% društva Intercapital. Što se dešava, mi iz Živog zida prijavljujemo gospodu Tonćija Korunića, Matka Maravića iz Intercapitala za Borg za zloupotrebu povlaštenih informacija. Plenković u isto vrijeme dovodi suvlasnika te firme da kao obračuna sa istim tim Borgom! Što mi iz Živog zida napravili, ne znajući, prijavili smo Jelenićevu vlastitu firmu za kriminal samom Jeleniću. I naravno što se dogodilo? Odbačena je kaznena prijava… (Ljudi, je li to moguće?! Naslućuju se mogući pozadinski mehanizmi čudnovatih, a nikad razjašnjenih događaja.) Naravno, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Josip Salapić je pokušao omalovažiti tu informaciju omalovažavajući Živi zid. Glavni urednik Nacionala, Berislav Jelinić, je pak reagirao u zadnjim sekundama emisije: Ako je to točno što g. Sinčić rekao to je teški, eklatantni sukob interesa Dražena Jelenića. Dolje je cijela emisija Otvoreno, HRT