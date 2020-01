Dok slušam Terezu kako pjeva “Sam u vodi”, meni se na nekoliko mjesta plače od ganuća. I genijalno je što je to duet: od Prljinog do njezinog glasa traje put i razvoj drame. Tragedije. Kakve tragedije? To ne znam. Nema nje u tekstu, ranije je nije bilo ni u muzici. Tragedija se rađa iz njezina glasa, koji sve to spoji u nešto veliko i snažno. Miljenko Jergović…