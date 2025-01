Spustio sam se s Velebit planine, ponio sa sobom balvan i kilo slanine

Let 3 su prošli zavidan karijerni luk od mladih i drčnih punk rockera, preko provokatora i kritičara učmalog konzervativnog mentaliteta pa sve do performerskog fenomena o kojemu se u svijetu pričalo više od ijednog drugog domaćeg izvođača. Par otkazivanja nisu ih omela da postanu najtraženiji izvođači ovog ljeta, a nakon guste turneje, antiheroji scene došli su do trenutka da sva svoja ovogodišnja glazbena nastojanja okrune velikim spektaklom (iliti ŠČpektaklom kako ga se očekivano prekrstilo) na zagrebačkoj Šalati. U svoj nastup od dva i pol sata odlučili su ugurati everything everywhere all at once, da se poslužimo naslovom popularnog oskarovca. Sve je počelo puštanjem s razglasa pjesme “Radio Isus”, slijedio je program na videozidu dok je bend navalio na pozornicu popraćen vojskom plesačica i suradnicom Jovankom Broz Titutkom… Ravnododna /Jutarnji