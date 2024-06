Što je onih 90 naspram dodatnih 8?

Pobjeda bi Hrvatskoj sigurno donijela plasman u osminu finala natjecanja, moguće čak i drugo mjesto u skupini B, a remijem bi imala tek minimalne šanse za nokaut-fazu natjecanja. Eventualni poraz značio bi kraj Eura za momčad okupljenu oko Zlatka Dalića. Prvo poluvrijeme prošlo je bez golova, a obilježilo ga je nekoliko izglednih šansi, ali i sjajnih obrana Livakovića, kao i jedna Donnarumme, i to u petoj minuti kada je prema golu pucao Sučić. U 53. minuti netko od talijanskih igrača u svom kaznenom prostoru iga rukom, a sudac nakon pregleda snimke dosuđuje penal. Modrić puca, ali Donnarumma mu brani. No, iskupio se dvije minute kasnije kada nakon odlične akcije zabija za 1:0. Italija je nakon gola vršila pritisak, ali bez uspjeha, sve do samog kraja. U sudačkoj nadoknadi uspjeli su doći do pogotka, i to u osmoj minuti od dosuđenih osam. Index… pogledajte komentare na Forumu.