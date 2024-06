Profitirat će samo proizvođači piva

Hrvatskoj je potreban dobar rezultat kako bi pred posljednji susret u grupi, a igrat će ga protiv Italije u ponedjeljak od 21 sat, bila u šansi za prolazak u osminu finala. Samo jednom u posljednjih deset utakmica Hrvatska je pobijedila nakon što je prva primila gol na utakmici. Šest puta je izgubila, a triput remizirala. Albanci su zabili u 11. minuti i šokirali Hrvatsku. Asani je ubacio s desne strane, a usamljeni Laci glavom s peterca matirao Livakovića. Loše prvo poluvrijeme. Albanci držali rezultat sve do 74. minute, strijelac za izjednačenje je Andrej Kramarić. Za samo dvije minute Hrvatska prelazi u vodstvo, autogolom Klausa Gjasule nakon sjajne akcije. U produžecima igralo se šest minuta, a Albanci su došli do izjednačavajućeg pogotka i to drugi Gjasule Index… Pogledajte koliko su razočarani utakmicom na Forumu.