Pustimo prošlost, osim ako ona ne pušta nas

Koliko god je Velimir Zajec personifikacija predsjednika po željama navijača, do te pozicije nije mogao doći bez zakulisnih igara. Da ne bi bilo zabune – Zajec neće Dinamu ovog proljeća donijeti naslov prvaka u srazu s Rijekom i Hajdukom, a ni plasman u sljedeće kolo Konferencijske lige. Za to su zaduženi trener i igrači. Posao Uprave je pak stvaranje uvjeta za postizanje maksimalnih sportskih rezultata, a pogotovo u kontekstu pripreme sljedeće sezone (ponajprije imenovanjem sposobnoga sportskog direktora) i sljedećih sezona (jačanjem omladinske škole, koja je jedno vrijeme bila među najjačima u Europi). Uz to ide i dio koji se naslanja na biznis – od već spomenutoga pravog marketinškog miksa i monetizacije brenda do sudjelovanja u gradnji stadiona. Pa, premda će Dinamo u toj priči formalno biti u drugom planu, spretan ulazak u zajedničku priču s Gradom kao vlasnikom i budućim investitorom mogao bi donijeti zanimljivu nadogradnju poslovnih rezultata. Goran Litvan za Lider.