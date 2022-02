Always look on the bright side of life

Protest jednog učenika osmog razreda i njegovih roditelja u Krapinskim Toplicama nije trebao postati vijest ni na lokalnom radiju – dvije rečenice između želja i pozdrava mladencima. Brojni roditelji i učenici bune se protiv mnogo većih nepravdi od toga da bi se trebalo nositi masku od ulaza u školsku zgradu do učionice, u kojoj se u toj školi, za razliku od većine drugih, ona može ponovo skinuti. Velike su to i sustavne nepravde, poput nedostatka kvalitetnog obrazovanja za učenike s poteškoćama, nebrige za darovite, nepostojanja primjerenih školskih prostora, vožnje učenika svakoga dana zbog činjenice da su im škole u potresima oštećene ili porušene… Postoji 1000 stvari zbog kojih bi roditelji i učenici trebali prosvjedovati od ‘hrabre obrane slobode’ djetetovih 100 koraka, koliko mu treba do učionice., piše Boris Jokić za Tportal.