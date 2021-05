Bolje išta nego ništa

Trump je oličenje Zeitgeista. Kukavica našeg doba. Američki psiho. Osobni i društveni obrasci našeg vremena plodno su tlo za to da duboko poremećena osoba dobije u ruke tipku kojom može započeti nuklearne ratove ako joj se ne svidi broj lajkova na Twitteru. Da je samo on, svijet bi to lako probavio – osvrće se Boris Jokić i predlaže rješenje za izlazak iz poremećenog vremena.