Reforma u krivom smjeru

U Americi stradanja od vatrenog oružja postala su glavni uzrok smrti djece i mladih do 19 godina. (…) Bez obzira na to radi li se o neoustaškom maturantu nacistu iz Slavonskog Broda, lijevom ekstremistu iz Berlina, islamistu iz Islamabada ili mladiću s psihičkim smetnjama iz Teksasa, kombinacija koja prethodi njihovim aktivnostima je slična – dostupnost oružja, politička i ideološka radikalizacija preko društvenih mreža i internetskih foruma te pitanje mentalnog statusa tih osoba. Dok se politika od SAD-a, EU-a, Pakistana pa sve do Hrvatske ne odluči oštro uhvatiti u koštac s ta tri elementa, stradavat će – nevini. Boris Jokić