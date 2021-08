Jer nam nije dosta članaka o tome (dobro, ovaj je ipak iz pera uglednog psihologa)

U ljeto 2021. čelnici Mosta odlučili su se jasnije ideološki pozicionirati, i to otvaranjem priče o pravima i statusu pripadnika LGBTIQ zajednice. Ugledavši se u mađarsku priču, namjeravali su osvojiti dio zagušenog konzervativnog političkog spektra. Pritom su zanemarili to da je Orbanu zaoštravanje pozicije prema osobama drugačije seksualne orijentacije manevar pred izbore na kojima će možda biti suočen s porazom. Loše su procijenili i trendove svoje osnovne biračke baze, a to su mlađe osobe: Istraživanja pokazuju da je među mladima u Hrvatskoj upravo u stavovima prema LGBTIQ zajednici došlo do najvećeg pomaka, i to u smjeru smanjivanja predrasuda prema njima i sve pozitivnijeg pogleda na mogućnosti ostvarivanja određenih prava poput posvajanja djece, i Boris Jokić komentira izjave Mostovih političara glede LGBT prava.