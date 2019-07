Josip Kregar: Živimo u ozračju posvemašnjeg licemjerja

Načelno sam protivnik prisluškivanja. Imam loše iskustvo. Valjda me je zato Sabor prije gotovo dvadeset godina postavio u povjerenstvo koje je odobravalo “posebne mjere” (Kregarova komisija)… Strache bi najradije rekao da to nije on, da nikad nije bio na Ibizi, da je vjeran muž, praktični vjernik. On je protiv prljavih emigranata koji ugrožavaju europske kršćanske vrijednosti i tradicije, on je inače protiv otuđene europske elite i birokracije. Meni je smiješno što Strache sve to objašnjava podmetanjem tajnih službi. Nije znao da ga se snima? Nije bilo legalno? U pitanju je odjednom je li istina ono što vidimo i čujemo ili zašto je to netko snimio! – piše Josip Kregar na Autografu.