That smile, that damned smile

Jürgen Klopp, trener Liverpoola, odlično je odgovorio na pitanje o koroni: Gledajte, ne sviđa mi se što je u životu za takvu ozbiljnu stvar bitno mišljenje nogometnog trenera. Ja to ne razumijem. Ja to stvarno ne razumijem. Nije važno što poznati ljudi misle. Nije. O takvim stvarima trebamo razgovarati na pravi način, ne s ljudima koji nemaju nikakvo znanje o tome, poput mene, nego s onima koji znaju, koji će točno reći što trebate ili ne trebate raditi i hoće li ili neće sve biti u redu. Ne s nogometnim trenerima”.

Jürgen Klopp on the novel coronavirus “It’s not important what famous people say… My opinion about corona, it's not important."Liverpool manager Jürgen Klopp says only “people with knowledge should talk about” the novel coronavirus outbreak. Gepostet von Channel 4 News am Mittwoch, 4. März 2020