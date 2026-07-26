That smile, that damned smile
Jürgen Klopp je i službeno novi izbornik Njemačke
Nakon ispadanja Njemačke s SP-a od Paragvaja i ostavke Juliana Nagelsmanna, Jürgen Klopp (59) službeno je preuzeo klupu njemačke reprezentacije. Bivši trener Mainza, Dortmunda i Liverpoola te dosadašnji direktor u Red Bullu potpisao je ugovor s DFB-om do Svjetskog prvenstva 2030. godine. Službeno stupa na dužnost 15. kolovoza, a prvi mu je veliki cilj Europsko prvenstvo 2028. Premda ga čeka uloga “spasitelja” bez puno vremena za prilagodbu, od Kloppa se očekuje vraćanje četverostrukih svjetskih prvaka na sam nogometni vrh. DW