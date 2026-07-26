Jürgen Klopp je i službeno novi izbornik Njemačke - Monitor.hr
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That smile, that damned smile

Jürgen Klopp je i službeno novi izbornik Njemačke

Nakon ispadanja Njemačke s SP-a od Paragvaja i ostavke Juliana Nagelsmanna, Jürgen Klopp (59) službeno je preuzeo klupu njemačke reprezentacije. Bivši trener Mainza, Dortmunda i Liverpoola te dosadašnji direktor u Red Bullu potpisao je ugovor s DFB-om do Svjetskog prvenstva 2030. godine. Službeno stupa na dužnost 15. kolovoza, a prvi mu je veliki cilj Europsko prvenstvo 2028. Premda ga čeka uloga “spasitelja” bez puno vremena za prilagodbu, od Kloppa se očekuje vraćanje četverostrukih svjetskih prvaka na sam nogometni vrh. DW


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05.03.2020. (17:30)

Ne kužim ništa sitnije od lopte

Klopp oduševio odgovorom na pitanje o koronavirusu: Mišljenje nogometnog trenera nije bitno

Jürgen Klopp, trener Liverpoola, odlično je odgovorio na pitanje o koroni: Gledajte, ne sviđa mi se što je u životu za takvu ozbiljnu stvar bitno mišljenje nogometnog trenera. Ja to ne razumijem. Ja to stvarno ne razumijem. Nije važno što poznati ljudi misle. Nije. O takvim stvarima trebamo razgovarati na pravi način, ne s ljudima koji nemaju nikakvo znanje o tome, poput mene, nego s onima koji znaju, koji će točno reći što trebate ili ne trebate raditi i hoće li ili neće sve biti u redu. Ne s nogometnim trenerima”.

Jürgen Klopp on the novel coronavirus

“It’s not important what famous people say… My opinion about corona, it's not important."Liverpool manager Jürgen Klopp says only “people with knowledge should talk about” the novel coronavirus outbreak.

Gepostet von Channel 4 News am Mittwoch, 4. März 2020

 

 

08.05.2019. (16:30)

Never give up

Jose Mourinho: Ovaj trijumf Liverpoola ima samo jedno ime – Jürgen Klopp

“Ova pobjeda je odraz njegova karaktera, njegovog borbenog duha uslijed čega svaki igrač na terenu pruža sve što može. Nije plakao za igračima koji mu nedostaju, nije plakao jer odigrao 50 ili 60 utakmica u sezoni… Ovu utakmicu je presudio Jürgenov mentalitet… Nije tu došla do izražaja taktika ili trenerska filozofija već srce, duša i fantastična empatija trenera koji je povezao grupu igrača i podredio istom cilju” – rekao je Jose Mourinho.

29.08.2017. (09:45)

Uigrana klapa Jurgena Kloppa

Je li ovo konačno Liverpoolova godina?

Posljednji naslov prvaka Engleske Liverpool osvojio je prije 27 godina, kad se Premierliga još nazivala First Division, ali ove godine, pod vodstvom sposobnog njemačkog stručnjaka Jürgena Kloppa, s pažljivo biranim pojačanjima, s uigranim sustavom i velikom ambicijom da se vrati na stare staze slave, Liverpool igra najbolji nogomet u Engleskoj. “Rijetko kad svih tih godina Liverpool je izgledao ovako dobro kao sad. Iako su prošla tek tri kola nove sezone, ‘Redsi’ djeluju zastrašujuće. ‘Gegenpressing’ funkcionira savršeno. Kontra im je neviđeno ubojita, napadačkih rješenja u svakom trenutku imaju nekoliko, a realizacija je sve bolja”, piše Index.

01.06.2015. (17:31)

Jurgen Klopp uzima pauzu od nogometa

15.04.2015. (21:26)

Jürgen Klopp: Navijači ga nikad neće zaboraviti, a nogometni zaljubljenici znat će ga cijeniti