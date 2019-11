“Oduvijek mi se činilo da se istina najbolje skriva na otvorenom; ako imaš tajnu za koju ne želiš da itko dozna, popni se na najbližu kuću i što god želiš skriti izvikuj s vrha krova. Ili još bolje: napiši knjigu. Glavni je problem s tajnama što nikada nisu u potpunosti skrivene, što tvoju tajnu uvijek ti sama znaš, a tajnu, da bi doista bila tajna, svi moraju zaboraviti. Stoga ima smisla, zar ne, najveću tajnu obznaniti svima i pričekati; pričekaj, nakon nekog vremena ljudi će početi zaboravljati, takva im je priroda, pažnju će im, prije ili kasnije, odvući nešto što još uvijek ne znaju, a tvoja će tajna nestati, potpuno, upiti se, kao voda u pijesak. Naravno, tebi samoj ona neća biti tajna, već stvar koju svi znaju, ali su je zaboravili, više ne znaju da je znaju, ali će njima i sama sebi ostati tajnovita.”

Ulomak je to iz divne knjige Blagoslovljena koju su zajedno napisali Natalija Grgorinić i Ognjen Rađen, a koji mi se učinio baš prikladnim za pisanje o filmu Štakori s plaže prikazanom na Human Rights film festivalu.

Priča je to o 17-godišnjaku iz Brooklyna čiji je život u potpunom rasulu: otac umire od raka, nema dobar odnos sa majkom i sestrom, ima prijatelje koji mu zapravo nisu prijatelji, a muči ga i činjenica da bi možda mogao biti gay. Frankie to smatra nečim sramotnim, nečim što treba skrivati čak i od samog sebe. Kako bi zaboravio na probleme obilato puši travu i uzima tablete, no i dalje ne može protiv svojih poriva. Znatiželja ga vodi na dating sajt na internetu, gdje dogovara susrete sa muškarcima starijima od sebe koje odvodi na skrivena mjesta na obližnjoj plaži. Istovremeno počinje i vezu sa djevojkom Simone koju je upoznao na jednom izlasku s društvom. Njegova tajna postaje sve teži teret…

Harris Dickinson (kada se njegovo ime pojavilo na odjavnoj špici neka se djevojka u publici glasno nasmijala) je mladi glumac od kojeg možemo dosta očekivati u budućnosti, sudeći prema tome kako se nosio sa ovom ulogom, bio je buntovan, sramežljiv i tako ranjiv iza krinke muževnosti koju mu nameće društvo u kojem se nalazi.

Kada bi svoju tajnu podijelio s nekim bilo bi mu mnogo lakše. No Frankie to još ne može jer nije naučio kako voljeti i prihvatiti sebe, živi život koji misli da treba, umjesto onoga koji stvarno želi, opterećen sramom i strahom. Težak je zadatak biti iskren, pogotovo prema sebi. Dok to ne postigne, Frankie će i dalje biti mali štakor koji zbog straha izlazi samo noću i hrani se otpacima s plaže.