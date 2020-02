Marica i stravica

Ono što je poanta u cijeloj priči o Charlieju i Nicole, pa i u priči o svakom braku koji se nađe pred razvodom, jest to da su se i ona i on našli u situaciji gdje im život ne izgleda onako kako su ga zamislili, i da je taj kognitivna disonanca postala nešto s čime više ne mogu živjeti. I to je tako sa svakim razvodom – piše Zrinka Pavlić o filmu ‘Marriage Story’ sa Scarlett Johansson i Adamom Driverom, režirao Noah Baumbach.