Lopata bolja nego lopta

Po prvi put znanstvenici su uspjeli dokazati da drveće prolazi kroz fizičke promjene tijekom noći te da se te promjene mogu povezati sa snom, ili barem danonoćnim ciklusima (video) Znanstvenici su uspjeli otkriti da brezine grane padaju i do deset centimetara na vrhovima tijekom noći. “To je vrlo jasan efekt i odnosi se na čitavo drvo. Dosad to nitko nije uočio na razini čitavog drveta, a osobno me iznenadila razina tih promjena”, ističe Andras Zlinszky iz Centra za ekološka istraživanja Tihany u Mađarskoj. Dnevnik.hr, New Scientist