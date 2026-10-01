Izbacite višak stvari iz stana prije nego što stvari izbace vas iz pameti

Sredstva za čišćenje kućanstva obično se ne smatraju zagađivačima iako to zapravo mogu biti. Danas su na policama u trgovinama sve češća sredstva za čišćenje organskog porijekla i koja su ekološki prihvatljiva, što i nije samo marketinški trik. No, i tu valja biti oprezan i prije svega, informiran. Američka agencija za zaštitu okoliša je fosfor, dušik, amonijak i razne kemikalije grupirane pod pojmom “hlapivi organski spojevi” navela kao opasnim za okoliš. Nakon njihove upotrebe oni ulaze u vodeni sustav kroz odvod i tamo se nakupljaju u velikim koncentracijama koje je nemoguće kontrolirati. Green.hr predlaže proizvode na bazi obnovljivih sirovina te u recikliranoj plastičnoj ambalaži umjesto onoj jednokratnoj.