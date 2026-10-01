Izbacite višak stvari iz stana prije nego što stvari izbace vas iz pameti
Čišćenje životnog prostora može pomoći razbistriti um
Fizički nered izravno utječe na mentalno zdravlje jer povećava razinu kortizola, stresa i tjeskobe te crpi kognitivne resurse. Ljudi se često previše emocionalno vežu za svoje stvari poistovjećujući se s njima, što može voditi do stresa i odgađanja obaveza. Studije pokazuju da raščišćavanje prostora poboljšava fokus, produktivnost i emocionalno blagostanje. Uvođenjem jednostavnih strategija, poput redovitog sortiranja i korištenja “kutije za darivanje”, smanjujemo fizički i mentalni teret te stvaramo prostor za kvalitetniji život. Psychology Today