Čišćenje životnog prostora može pomoći razbistriti um - Monitor.hr
Prekjučer (11:00)

Izbacite višak stvari iz stana prije nego što stvari izbace vas iz pameti

Čišćenje životnog prostora može pomoći razbistriti um

Fizički nered izravno utječe na mentalno zdravlje jer povećava razinu kortizola, stresa i tjeskobe te crpi kognitivne resurse. Ljudi se često previše emocionalno vežu za svoje stvari poistovjećujući se s njima, što može voditi do stresa i odgađanja obaveza. Studije pokazuju da raščišćavanje prostora poboljšava fokus, produktivnost i emocionalno blagostanje. Uvođenjem jednostavnih strategija, poput redovitog sortiranja i korištenja “kutije za darivanje”, smanjujemo fizički i mentalni teret te stvaramo prostor za kvalitetniji život. Psychology Today


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24.06.2021. (15:30)

Married white female

YouTube fenomen – žene objavljuju video uratke sebe kako čiste svoje domove

Kratkometražni dokumentarac Čistimo zajedno (Clean With Me (After Dark)) redateljice Gabrielle Stemmer istražuje fenomen na YouTubeu – vlogove pod naslovom Let’s Clean Together, čije autorice objavljuju video uratke sebe kako čiste svoje domove. Zajednička nit žena koje čiste zajedno je da im nedostaje prijateljstvo, posebice podrška drugih žena, odnosno osoba sa sličnim životnim iskustvima, piše Vox Feminae. Fenomen nije zaobišao ni Hrvatsku i regiju: Jesensko čišćenje, Generalno čišćenje cijele kuće, Moje svakodnevno čišćenje kuće, Čisti sa mnom, generalno proljetno čišćenje.