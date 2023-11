Dragi konobari, misli se i dalje na vas

„Cijene iz menija zapravo su formirane za strance, a domaćima se skine deset posto. Kako konobar zna da su gosti domaći? A ono… zna. Kako ne bi znao – on očito nije samo konobar; on je detektiv, psiholog, antropolog i lingvist istovremeno, on je sam gospodar odluke tko si ti, zapravo, i kako ćeš platiti. A popust ugostitelji velikodušno daju da bi, kao, privukli domaćeg, slabije platežnog gosta. U stvari, tog gosta treba nekako zadržati preko ljetne sezone kad se kroje cijene “za strance”. Na jesen će se napuhane cjenike samo vratiti u normalu. Do idućeg ljeta. Pitanje je samo hoće li i kad dvostruku računicu skontati kritična masa stranih gostiju, njih dovoljno da hrvatski ugostitelji na poslovanju osjete kako njihovi gosti naveliko piju, jedu i troše – ali negdje u Grčkoj, Španjolskoj ili Turskoj“, piše Slobodna Dalmacija.