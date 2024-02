Bitno da se ne žale na bakšiš

Tajni pogledi, kimanje glavom ili brzo mahanje rukom – kad je restoran pun zaposlenici obično nemaju drugog izbora nego međusobno komunicirati neverbalno, a to je također vrlo važno kako bi posao tekao glatko, prenosi Fenix magazin. Konobarica podiže ruku i pravi znak “V” ? To znači da je gost “Vrlo važna osoba” (VIP). Ako čujete osoblje kako pričaju o “stolu 17”, tada će netko od konobara vjerojatno htjeti brzo nestati u toalet. Ako je u restoranu gužva, ponekad možete vidjeti konobara kako stavlja ruku na rever. To ukazuje da mu je potrebna podrška u njegovim zadacima. Ako osoblje u Velikoj Britaniji naredi “Change the Tetley’s”, to ne znači da se mijenja bačva Tetley’s piva, već se zove policija. U SAD-u neke goste konobari nazivaju “kamperima”, što je znak da predugo sjede i da bi ih osoblje trebalo potaknuti da odu kući. N1