Glava koja priča
Kako dobre ideje zaspu i probude se: nova knjiga Davida Byrnea stigla u Hrvatsku
Legendarni glazbenik David Byrne (ex-Talking Heads) objavio je treću knjigu “Uspavane ljepotice” (Naklada Ljevak). U publicističkom djelu istražuje zašto su velika umjetnička, znanstvena i tehnološka otkrića – od Bacha do tamne tvari – isprva bila odbačena, a zatim ponovno otkrivena. Urednik Nenad Rizvanović hvali jednostavan, ali dubok stil, a Ljevak planira Byrnea uskoro dovesti i u Zagreb. HRT, tportal