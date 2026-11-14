Glava koja priča

David Byrne na tjelesni aspekt gleda kao na nusprodukt bicikliranja. On vozi da vidi, a ne da ga se vidi, a na jednom mjestu usput konstatira da je bicikliranje i dosta dobar način tjelovježbe. Putovanja po svijetu omogućuju mu da s bicikla istražuje druge gradove, da osjeti puls nekog urbanog središta. Tako da je njegov “Biciklistički dnevnik” sve prije nego proza koja se nastavlja na npr. Thoreaua i slične kritičare civilizacijskog ustroja, dakle ljude koji su se povlačili u divljinu jer im je urbanizacija mračila vidik. Što ne znači da joj Byrne plješće. Svjestan da se vozio gradovima u kojima je prekratko boravio, zapisuje da je ono što je vidio vjerojatno površno i ograničeno. No jednoga je dana počeo pisati o svojim zapažajima, napravio blog i razmahao cijelu stvar. Svi znate da se Byrne bavi mnogim stvarima: glazbom, fotografijom, režijom. ‘Biciklistički dnevnik’ pisan je ovim umnoženim okom jednog politalentiranog čovjeka koji sebe ne shvaća preozbiljno, i kojemu ta ležernost dozvoljava da vidi stvari iz neobičnog ugla. MV info