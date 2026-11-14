Kako dobre ideje zaspu i probude se: nova knjiga Davida Byrnea stigla u Hrvatsku - Monitor.hr
Danas (11:00)

Glava koja priča

Kako dobre ideje zaspu i probude se: nova knjiga Davida Byrnea stigla u Hrvatsku

Legendarni glazbenik David Byrne (ex-Talking Heads) objavio je treću knjigu “Uspavane ljepotice” (Naklada Ljevak). U publicističkom djelu istražuje zašto su velika umjetnička, znanstvena i tehnološka otkrića – od Bacha do tamne tvari – isprva bila odbačena, a zatim ponovno otkrivena. Urednik Nenad Rizvanović hvali jednostavan, ali dubok stil, a Ljevak planira Byrnea uskoro dovesti i u Zagreb. HRT, tportal


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Preporuka za čitanje: Biciklistički dnevnik Davida Byrnea

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Bio je to jedan od onih koncerata u kojima je sat i četrdeset pet minuta proteklo gotovo neprimjetno. Bilo je to nizanje jednog predivnog momenta za drugim – svaki bitan u cjelokupnoj slagalici i s dojmom kako je svaki novi bolji od prethodnog, da bi kraj donio krunu Talking Heads biserja. „Air“, „Psycho Killer“, „Life During Wartime“ i „Once In A Liftime“ što je uistinu u finalu stvorilo osjećaj „jednom u životu“, ali ne samo u smislu nezaboravnog glazbeno-scenskog showa, već koncerta kojeg ćemo uvijek pamtiti po postulatima ljubavi i dobrote kao nečeg bez čega uistinu nećemo moći preživjeti i to već u neko dogledno vrijeme, a Byrnea kao najvažnijeg apostola te misli. Zoran Stajčić za Ravno do dna

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I ne, nije hologram

Frontmen legendarnih Talking Headsa idućeg ljeta nastupa u Puli

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Ludi plesač

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David Byrne je objavio da će njegov novi album American Utopia, napravljen u suradnji s producentima Brianom Enom i Rodaidhom McDonaldom (The xx, King Krule), biti objavljen 9. ožujka. Ovo je prvi Byrneov solo album od Grown Backwards iz 2004. godine. Novi album najavljuje pjesma Everybody’s Coming to My House, također napisana u suradnji s Enom. Pitchfork