Geopolitika i tenis – Tuđman protiv svijeta na dva terena

Muzej očito postaje stvar realnosti. Nejasno je hoće li, kako se to zapitao povjesničar Hrvoje Klasić, imati pano posvećen generalu JNA Franji Tuđmanu. Dio šire priče ovog muzeja jest i što je s drugim zločinima, onim ustaškim, ali i hrvatskim u 1990-im godinama. Žarko Puhovski smatra da bi, ako se već ide u tom smjeru, trebalo s time ozbiljno pozabaviti, ustanoviti nešto poput muzeja ili spomen-mjesta žrtava političkog terora na tlu Hrvatske u 20. stoljeću u rasponu od Stjepana Radića do Milice Grubor 1995. godine. Pritom treba naglasiti da je NDH bila koljačka tiranija, a uspostava SFRJ mora se tretirati kao čin oslobođenja. No, i to oslobođenje 1945. bilo je krvavo oslobođenje, praćeno brojnim zločinima koji su se nastavljali godinama poslije. Tuđman je primjerice bio mladi kapetan jugoslavenske vojske u vrijeme Bleiburga i marševa smrti, a o čemu je svakako morao nešto znati u realnom vremenu. Žarko Puhovski za Index.